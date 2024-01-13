نتنياهو: لم نتخذ قرارا بعد بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا

نتنياهو: إسرائيل تخطط لزيادة "ضخمة" في ميزانيتها الدفاعية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على "محور فيلادلفيا" على الحدود بين قطاع غزة ومصر.



وأوضح نتنياهو للصحفيين أن غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحد أهداف الحرب الجارية في غزة، مشيرا إلى أن "هناك عددا من الخيارات" تشمل نقل قوات إلى فيلادلفيا.



وقال: "لقد بحثنا هذه الخيارات ولم نتخذ قرارا بعد".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تخطط لزيادة "ضخمة" في ميزانيتها الدفاعية في إطار تعزيزات عسكرية تهدف إلى تغطية احتياجاتها لسنوات مقبلة، مشيرا الى أن أحد أهدافها هو إنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل.



وأعلن أن لجنة مشتركة بين الوزارات ستقدم خلال ثمانية أسابيع خططا "(للتمويل) الإضافي الضخم لتحقيق هذا الاستقلال في تعزيز القوات وأمور أخرى مطلوبة لضمان أمننا في السنوات المقبلة".