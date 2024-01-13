البنتاغون: أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير لويد أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة، مشيرة الى أن موعد خروجه لم يحدد بعد.



وقال الميجر جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في بيان: "هو على اتصال بكبار موظفيه وكل قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة متاحة له ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم".



وزار أوستن (70 عاما) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند يوم 22 كانون الأول للخضوع لعلاج لسرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من كانون الثاني بسبب مضاعفات منها التهاب في المسالك البولية ثم بقي هناك منذ ذلك الحين.