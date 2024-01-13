ماكرون يدعو الى "استئناف" المفاوضات للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى "استئناف" المفاوضات لإطلاق الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وقال ماكرون في كلمة عبر الفيديو بثّت خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب إن "الأمة الفرنسية مصمّمة على أن يتم الإفراج عن (...) كل الرهائن الذين أخذوا في الهجمات في السابع من تشرين الأول. فرنسا لا تتخلى عن أبنائها. لذلك يجب أن نستأنف مرارا وتكرارا المفاوضات من أجل الإفراج عنهم" بشكل يسمح "بعودتهم جميعا الى منازلهم بيننا".