مبعوث المناخ الأميركي جون كيري يعتزم ترك منصبه في إدارة بايدن

أعلن مكتب المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون المناخ جون كيري، أنه سيترك منصبه في الإدارة الأميركية في وقت لاحق وأنه يعتزم مساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.وقال متحدث باسم كيري لرويترز، إن "وزير الخارجية الأسبق أبلغ موظفيه بالقرار في وقت سابق اليوم السبت بعد أن تحدث مع بايدن الأسبوع الماضي".ويذكر أن كيري لعب دورا كبيرا في المساعدة في جهود الوساطة الخاصة باتفاق باريس للمناخ لعام 2015، بالإضافة إلى اتفاق الإمارات المبرم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي عقد في دبي في كانون الأول ودعا إلى التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.