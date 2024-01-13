غارات جوية تركية في العراق وسوريا بعد مقتل تسعة جنود في هجوم

شنّت تركيا غارات جوية على أهداف في شمال العراق وسوريا بعد مقتل تسعة من جنودها في هجوم على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.



وكانت الوزارة قد أعلنت مقتل تسعة جنود وإصابة أربعة آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، في ارتفاع لحصيلة سابقة تحدثت عن مقتل ستة جنود.



وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "انسجاماً مع حقنا في الدفاع عن النفس جرت عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينة وهاكورك وغارا وقنديل".



وأعلن الجيش التركي أنه ضرب 54 "هدفا" لا سيما كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية تابعة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

