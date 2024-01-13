إسرائيل تتهم حماس بالتخطيط لمهاجمة سفارتها في السويد

اتهمت إسرائيل حركة حماس، بالتخطيط لمهاجمة سفارتها في السويد، قائلة إن "ذلك يأتي في إطار توسيع لعمليات الحركة في أوروبا حيث أعلنت السلطات إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم الشهر الماضي".



وفي بيان عن الاعتقالات التي أعلنتها السلطات الدنمركية والألمانية والسويدية، ذكر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) اسم عضو مزعوم في شبكة حماس في السويد دون تحديد ما إذا كان محتجزا أيضا.

