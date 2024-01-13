الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
صمت الحب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قادة الكونغرس الأميركي يتفقون على مشروع قانون للتمويل الموقت
أخبار دولية
2024-01-13 | 17:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قادة الكونغرس الأميركي يتفقون على مشروع قانون للتمويل الموقت
ذكر موقع بانشبول أن قادة الكونغرس الأميركي اتفقوا على مشروع قانون للتمويل الحكومي المؤقت من شأنه أن يمدد سلطة الإنفاق حتى الأول من آذار والثامن من الشهر ذاته.
وقال مراسل الموقع على منصة "إكس"، إن "أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف مساء الأحد لكشف النقاب عن الخطة".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الكونغرس
الأميركي
يتفقون
مشروع
قانون
للتمويل
الموقت
التالي
مصر تنفي مسؤوليتها عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كم بلغ عدد القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
23:50
قادة الكونغرس الأميركي يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية
أخبار دولية
23:50
قادة الكونغرس الأميركي يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية
0
أخبار دولية
2023-12-23
بايدن يوقّع مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي
أخبار دولية
2023-12-23
بايدن يوقّع مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي
0
آخر الأخبار
03:56
نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين للجزيرة: نعتبر وجود الأميركيين في المنطقة غير مشروع
آخر الأخبار
03:56
نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين للجزيرة: نعتبر وجود الأميركيين في المنطقة غير مشروع
0
أخبار دولية
2024-01-12
الحوثيون: كل المصالح الأميركية والبريطانية "أهداف مشروعة" بعد ضرب اليمن
أخبار دولية
2024-01-12
الحوثيون: كل المصالح الأميركية والبريطانية "أهداف مشروعة" بعد ضرب اليمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:11
تجمع حاشد في تل أبيب تضامنا مع الرهائن المحتجزين في غزة
أخبار دولية
00:11
تجمع حاشد في تل أبيب تضامنا مع الرهائن المحتجزين في غزة
0
أخبار دولية
23:50
قادة الكونغرس الأميركي يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية
أخبار دولية
23:50
قادة الكونغرس الأميركي يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية
0
أخبار دولية
23:49
كيري يعتزم الاستقالة من منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للانضمام إلى حملة بايدن
أخبار دولية
23:49
كيري يعتزم الاستقالة من منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للانضمام إلى حملة بايدن
0
أخبار دولية
23:43
تايوان تطالب بكين باحترام نتائج الانتخابات
أخبار دولية
23:43
تايوان تطالب بكين باحترام نتائج الانتخابات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:30
بعد أن غمرت المياه سياراتهم... فوج اطفاء بيروت ينقذ 17 شخصا (صور)
أخبار لبنان
14:30
بعد أن غمرت المياه سياراتهم... فوج اطفاء بيروت ينقذ 17 شخصا (صور)
0
منوعات
2023-11-30
أرادت أن تحصل على وشم يذكرها دائما بابنتها... المكان الذي اختارته للرسم الجديد لاقى انتقادات لاذعة! (صور)
منوعات
2023-11-30
أرادت أن تحصل على وشم يذكرها دائما بابنتها... المكان الذي اختارته للرسم الجديد لاقى انتقادات لاذعة! (صور)
0
منوعات
2023-11-10
ذهب لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية... فقام الأطباء بإزالة العضو الخطأ: "أمر محير للعقل"!
منوعات
2023-11-10
ذهب لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية... فقام الأطباء بإزالة العضو الخطأ: "أمر محير للعقل"!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-29
إليكم موعد فتح ثلاثة أبواب غامضة مخبأة داخل الهرم الأكبر بالجيزة...ما هي أبرز التوقعات؟
علوم وتكنولوجيا
2023-11-29
إليكم موعد فتح ثلاثة أبواب غامضة مخبأة داخل الهرم الأكبر بالجيزة...ما هي أبرز التوقعات؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:59
في قطاع الصحة معظم الخدمات متوفرة للنازحين من الحدود.. فكيف يتم الحصول عليها؟
تقارير نشرة الاخبار
15:59
في قطاع الصحة معظم الخدمات متوفرة للنازحين من الحدود.. فكيف يتم الحصول عليها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تايوان تتحدى الصين!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تايوان تتحدى الصين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:06
قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور
خبر عاجل
09:06
قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور
2
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
3
خبر عاجل
10:38
التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة
خبر عاجل
10:38
التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة
4
فنّ
07:28
صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات
فنّ
07:28
صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات
5
فنّ
04:05
مصافحة بين عبير نعمة وأمير قطر خلال إحيائها افتتاح كأس آسيا (صورة)
فنّ
04:05
مصافحة بين عبير نعمة وأمير قطر خلال إحيائها افتتاح كأس آسيا (صورة)
6
حال الطقس
05:53
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
05:53
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
7
فنّ
07:05
كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله
فنّ
07:05
كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله
8
رياضة
05:11
"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان
رياضة
05:11
"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More