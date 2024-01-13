قادة الكونغرس الأميركي يتفقون على مشروع قانون للتمويل الموقت

ذكر موقع بانشبول أن قادة الكونغرس الأميركي اتفقوا على مشروع قانون للتمويل الحكومي المؤقت من شأنه أن يمدد سلطة الإنفاق حتى الأول من آذار والثامن من الشهر ذاته.وقال مراسل الموقع على منصة "إكس"، إن "أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف مساء الأحد لكشف النقاب عن الخطة".