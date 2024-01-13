شرطة الإكوادور: إطلاق 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن بأحد السجون

أعلنت الشرطة في الإكوادور إطلاق 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن في سجن إزميرالدس.وكان هؤلاء الأشخاص ضمن 158 حارسا و20 موظفا إداريا جرى احتجازهم رهائن منذ يوم الاثنين في سبعة سجون على الأقل وسط تصاعد حاد في أعمال العنف بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.