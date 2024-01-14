قادة الكونغرس الأميركي يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية

توصل قادة الكونغرس الأميركي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل آذار، حسب ما قال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس السبت.



يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 كانون الثاني و2 شباط عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين.



وذكر المصدر أن مشروع القانون القصير الأجل، المعروف أيضا باسم القرار الدائم، سيتيح للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى 1 و8 آذار، ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق.



ويجب تمرير القرار الدائم في مجلسي الكونغرس لتجنب "الإغلاق" الشهير الذي من شأنه شل الحكومة الفدرالية.



أعلن الكونغرس الأميركي الأحد الماضي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.