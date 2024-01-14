تايوان تطالب بكين باحترام نتائج الانتخابات

دعت تايوان الأحد الصين إلى "احترام نتائج الانتخابات الرئاسية" التي فاز بها في اليوم السابق لاي تشينغ-تي الذي تعهد حماية الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي من "تهديدات بكين وترهيبها".



ودعت وزارة الخارجية التايوانية في بيان "سلطات بكين إلى احترام نتائج الانتخابات ومواجهة الواقع والتخلي عن قمع تايوان، من أجل عودة التفاعلات الإيجابية عبر المضيق إلى المسار الصحيح".