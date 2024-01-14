إطلاق أكثر من أربعين رهينة كانوا محتجزين لدى سجناء في الإكوادور

أعلنت إدارة السجون الإكوادورية السبت أنه تم إطلاق أكثر من أربعين رهينة كانوا محتجزين لدى سجناء في سجون الإكوادور، ليبلغ بذلك عدد الأشخاص الذين ما زالوا في أيدي المتمردين إلى 136.



ولم تقدم إدارة السجون تفاصيل حول ظروف إطلاق هؤلاء لكنها اكتفت بالإشارة في بيان إلى أن 133 حارسا و3 موظفين حكوميين ما زالوا محتجزين رهائن في سجون البلاد.



وأفادت أرقام سابقة بأن 175 حارسا وموظفا كانوا محتجزين رهائن منذ الأزمة الأمنية غير المسبوقة التي تؤثر على هذا البلد الذي مزقه عنف العصابات الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدرات.



وشهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية أعمال عنف جديدة في السجون أسفرت عن مقتل حارس واحد على الأقل وإصابة آخر حسب إدارة السجون.