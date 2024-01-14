كيري يعتزم الاستقالة من منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للانضمام إلى حملة بايدن

يعتزم المبعوث الخاص جون كيري الذي يؤدي دورا رئيسيا في الإدارة الأميركية في شؤون مكافحة تغير المناخ، الاستقالة من منصبه هذا من أجل مساعدة حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية، حسبما ذكرت وسائل إعلام السبت.



ويتوقع أن تدخل استقالة كيري (80 عاما) حيز التنفيذ بحلول الربيع وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.



منذ عام 2021، كان وزير الخارجية الأسبق على اتصال مع دول أخرى سعيا للتوصل إلى التزامات في مجال مكافحة تغير المناخ، خصوصا خلال قمة الأمم المتحدة الأخيرة للمناخ كوب 28 التي عقدت في دبي.



ويعتزم كيري المشاركة في حملة بايدن من خلال تسليط الضوء على عمل الرئيس في مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي، وفق ما نقل عدد من وسائل الإعلام الأميركية عن مسؤولين مطلعين على الملف.