تجمع حاشد في تل أبيب تضامنا مع الرهائن المحتجزين في غزة

عبّر آلاف الإسرائيليين خلال تجمع حاشد السبت في تل أبيب عن ألم شعبهم وتضامنهم مع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.



وفي مكان قريب، تم أيضا الكشف عن نفق أعيد بناؤه في ساحة بالمدينة ويهدف إلى إظهار محنة الرهائن الذين خطِفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر وما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني.



في موقع التجمع الذي أعيدت تسميته رمزيا "ساحة الرهائن"، قال إيدان بيغيرانو (47 عاما) "سنستمر في المجيء إلى هنا كل أسبوع حتى إطلاق سراح الجميع".