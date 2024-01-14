الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد"

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا الأحد، بحسب الجيش الكوري الجنوبي، بعد أيام على إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية التي يسودها توتر مع الجنوب.



وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق" المعروف أيضا ببحر اليابان.