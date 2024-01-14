ناميبيا تنتقد موقف برلين من اتهام اسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة

انتقدت ناميبيا المستعمرة الألمانية السابقة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية وشهدت أول إبادة جماعية في القرن العشرين، موقف برلين الذي رفض هذا الأسبوع الاتهامات الموجهة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية.



وقالت الرئاسة الناميبية في بيان مساء السبت إن "ناميبيا ترفض دعم ألمانيا لنوايا الإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة إسرائيل العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة".



وذكرت ويندهوك بأن "المانيا ارتكبت على الأراضي الناميبية أول إبادة جماعية في القرن العشرين في الفترة 1904-1908"، مشيرة إلى أن "الحكومة الألمانية لم تكفر بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها هناك".