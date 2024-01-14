وزيرة خارجية كوريا الشمالية ستزور روسيا غدا

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، بأن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشو سون هوي تعتزم زيارة روسيا‭‭‬ في الفترة من يوم غد الاثنين وحتى 17 يناير كانون الثاني.



وأوضحت الوكالة أن زيارة تشو تأتي بناء على دعوة من نظيرها الروسي سيرغي لافروف.