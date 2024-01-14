مقتل أربعة مهاجرين في محاولة عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا

لقي أربعة مهاجرين مصرعهم ليل السبت الأحد وأصيب آخرون بجروح خطيرة بالقرب من شاطئ بلدة في ويميرو في منطقة با دو كاليه أثناء محاولتهم الوصول إلى قارب في البحر في مياه باردة جدا، كما أعلنت البحرية الفرنسية.



وقالت إدارة البحرية لوكالة فرانس برس: "حتى الآن نأسف لوفاة أربعة مهاجرين ونقل مهاجر واحد في حالة طوارئ مطلقة إلى مستشفى بولوني سور مير"، مؤكدة معلومات نشرتها الصحيفة اليومية "لا فوا دو نور".



وأوضحت أنه"عند مغادرة قارب الشاطئ، واجه أشخاص صعوبات في البحر للوصول إليه".