الصين "تندد بشدة" بالبيان الأميركي حول الانتخابات في تايوان

أعلنت الصين أنها "تندد بشدة" ببيان للولايات المتحدة حول الانتخابات في تايوان، بعد أن هنّأت واشنطن لاي تشينغ-تي المؤيد للاستقلال على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.



وقالت وزارة الخارجية الصينية إن البيان الأميركي "يرسل إشارة خاطئة جدا إلى القوى الانفصالية المطالبة بـ"استقلال تايوان""، مضيفة: "إننا نأسف بشدة لذلك ونعارضه بشدة".