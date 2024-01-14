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عضو المجلس الثوري لحركة فتح للـLBCI: نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب ويحاول فتح جبهة الشمال
أخبار دولية
2024-01-14 | 03:24
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عضو المجلس الثوري لحركة فتح للـLBCI: نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب ويحاول فتح جبهة الشمال
أكّد عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد حوراني ان "اسرائيل اعتادت أن تكون خارج وفوق القانون لكن دولة جنوب افريقيا التي يجمعنا معها تاريخ طويل من النضال والتعاون، استطاعت سوقها أمام محكمة العدل الدولية".
ورأى في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان "اسرائيل تفقد الكثير من عناصر القوة، ولم تستطع أن تحقّق شيئًا بالمعنى العسكري في هذه الحرب".
ولفت الى ان "سياسة حكومة نتنياهو الفاشية، تحوّلت الى سياسة عبثية ومغامرة، وبدأت تورّط الادارة الاميركية، ونتنياهو يريد الاستمرار في الحرب
ويحاول فتح جبهة الشمال".
واشار الى ان "هناك قلق حقيقي في اسرائيل بالرغم من كل المكابرات".
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