ثوران لبركان جنوب غرب ريكيافيك

ثار بركان يقع شمال بلدة غريندافيك بجنوب غرب آيسلندا في ساعة مبكرة الأحد قرب موقع ثوران بركاني في كانون الأول، وفق مكتب الأرصاد الإيسلندي.



وكان النشاط الزلزالي تصاعد ليل السبت الأحد وأجلت السلطات أهالي غريندافيك قرابة الساعة الثالثة فجر الأحد (03,00 ت غ)، حسبما ذكرت هيئة البث الايسلندية العامة آر يو في.



وكتب مكتب الأرصاد "حدث شق في جانبي السدود التي بدأ بناؤها شمال غريندافيك".



وأظهرت مشاهد حية تدفق الحمم البرتقالية اللون وخلفها سماء معتمة.