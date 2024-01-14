وزارة الدفاع التركية: جيش تركيا قام "بتحييد" سبعة من المسلحين الأكراد في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأحد ان جيش تركيا قام "بتحييد" سبعة من المسلحين الأكراد في شمال سوريا.



وعادة ما يستخدم لفظ "تحييد" في هذا السياق بمعنى "قتل".