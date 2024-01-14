مصر والصين تؤكدان أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت مصر والصين في بيان مشترك اليوم، أنهما تتابعان بشكل حثيث تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وتؤكدان على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة فيه.



وجاء في البيان أن البلدين عبرتا عن القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة وشددتا على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري "للاعتداءات" على قطاع غزة.