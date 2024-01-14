"العالم بحاجة إلى السلام"... البابا فرانسيس: الحرب في حد ذاتها جريمة ضد الإنسانية

البابا فرانسيس: العالم بحاجة إلى السلام

شدد البابا فرنسيس على أن الحرب في حد ذاتها "جريمة ضد الإنسانية"، مكررا دعوته الى السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط.



وقال البابا بعد صلاة أسبوعية: "دعونا لا ننسى هذا... الناس بحاجة إلى السلام، العالم بحاجة إلى السلام".



وحث الناس خلال الصلاة على عدم نسيان المعاناة بسبب "قسوة الحرب" في أنحاء عدة من العالم. ودعا مرارا إلى تحقيق السلام في أوكرانيا وفي غزة.



وقال البابا: "دعونا نصلي بأن يفكر أولئك الذين لديهم سلطة على هذه الصراعات في حقيقة أن الحرب ليست هي السبيل لحلها، لأنها تزرع الموت بين المدنيين وتدمر المدن والبنية التحتية".