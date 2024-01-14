مقتل شخص وإصابة آخر بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل

مقتل شخص وإصابة آخر بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن رجلًا قتل وأصيبت امرأة بجروح خطيرة جراء صاروخ مضاد للدبابات سقط في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان اليوم الأحد.



وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخًا إستهدف منزلًا، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، مضيفًا أن قواته كانت تقص أهدافًا لجماعة حزب الله في لبنان.