وزير الخارجية الصيني: تايوان "لم تكن يوما بلدا" ولن تكون

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد على أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي "لم تكن يوماً بلدا" ولن تكون، محذّرا من أي خطوات نحو استقلالها، وذلك غداة انتخابات رئاسية انتهت بفوز مرشح مؤيد للاستقلال.



وقال وانغ خلال مؤتمر صحافي في القاهرة: "تايوان لم تكن يوما بلدا. لم تكن كذلك في الماضي، وبالتأكيد لن تكون كذلك في المستقبل". وحذّر من أنه "في حال فكّر أحد في جزيرة تايوان بالمضي نحو الاستقلال، سيكون ذلك محاولة... لتقسيم الصين، وسيتم بالتأكيد معاقبتهم بشكل قاسٍ من قبل التاريخ والقانون"، مؤكدا أن أي محاولة لذلك ستبلغ "طريقا مسدودا".