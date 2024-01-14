لندن تحذر من شن ضربات جديدة إذا تكررت الهجمات في البحر الأحمر

لندن تحذر من شن ضربات جديدة إذا تكررت الهجمات في البحر الأحمر

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون من أن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجددًا ضد الحوثيين في اليمن إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر.



وفي مقال نشرته صحيفة صنداي تلغراف، كتب كامرون: "لقد وجهنا رسالة لا لبس فيها مفادها أن تصرفات الحوثيين مرفوضة ونحن مصممون على وضع حد لها... سندافع دائمًا عن حرية الملاحة. وقبل كل شيء، سنكون مستعدين لتنفيذ أقوالنا".



وأكد وزير الخارجية أن "إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية، على الرغم من إنعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار في بريطانيا وفي العالم".



ويأتي هذا التصريح في سياق ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن الذي حذر من أنه "لن يتردد" باتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حرية حركة التجارة الدولية "عند الحاجة".