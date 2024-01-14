الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لندن تحذر من شن ضربات جديدة إذا تكررت الهجمات في البحر الأحمر

أخبار دولية
2024-01-14 | 10:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لندن تحذر من شن ضربات جديدة إذا تكررت الهجمات في البحر الأحمر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لندن تحذر من شن ضربات جديدة إذا تكررت الهجمات في البحر الأحمر

لندن تحذر من شن ضربات جديدة إذا تكررت الهجمات في البحر الأحمر

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون من أن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجددًا ضد الحوثيين في اليمن إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر. 
     
وفي مقال نشرته صحيفة صنداي تلغراف، كتب كامرون: "لقد وجهنا رسالة لا لبس فيها مفادها أن تصرفات الحوثيين مرفوضة ونحن مصممون على وضع حد لها... سندافع دائمًا عن حرية الملاحة. وقبل كل شيء، سنكون مستعدين لتنفيذ أقوالنا".
     
وأكد وزير الخارجية أن "إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية، على الرغم من إنعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار في بريطانيا وفي العالم". 
     
ويأتي هذا التصريح في سياق ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن الذي حذر من أنه "لن يتردد" باتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حرية حركة التجارة الدولية "عند الحاجة".

أخبار دولية

ضربات

جديدة

تكررت

الهجمات

البحر

الأحمر

LBCI التالي
إطلاق أكثر من أربعين رهينة كانوا محتجزين لدى سجناء في الإكوادور
شرطة الإكوادور: إطلاق 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن بأحد السجون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-12

ألمانيا: الضربات ضد الحوثيين كانت تهدف إلى منع وقوع المزيد من الهجمات في البحر الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-17

وزيرة الخارجية الفرنسية تحذر من أن الهجمات في البحر الأحمر "لا يمكنها أن تبقى من دون رد"

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-12

سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة: الهجمات على اليمن تتوافق مع القانون الدولي فهجمات الحوثيين أجبرت أكثر من ألفي سفينة على الابتعاد عن البحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
2024-01-12

الإمارات تعبر عن قلقها البالغ إزاء تداعيات الهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:17

رئيسي: الهجوم الاميركيّ على اليمن كشف عن طبيعة أميركا العدوانية

LBCI
أخبار دولية
15:04

الطيران التركيّ يستهدف محطات كهرباء في سوريا

LBCI
أخبار دولية
14:17

أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح

LBCI
أخبار دولية
14:02

القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-01-13

التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة

LBCI
صحف اليوم
01:05

الانزلاق يتسارع نحو الحرب الأوسع.. جبهاتٌ ثلاثة تضع لبنان في مهب الخطر (الأنباء الالكترونية)

LBCI
آخر الأخبار
16:33

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة بيت عوا غرب دورا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية

LBCI
منوعات
2024-01-10

أصر على حرق جثتها وقام بأبحاث غريبة قبل وفاتها... لهذا السبب قتل زوجته بطريقة بشعة وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:02

القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ماذا يفعل إيلي صعب في الرياض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

جامعة الـALBA تكرم ألان بروناس... عملاق عالم الإعلان

LBCI
أخبار دولية
13:50

4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السيول تنهي حياة عائلة لبنانية من أربعة أفراد في الداخل السوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بعد هدوء العاصفة... كيف كان المشهد في البلدات الشمالية التي اجتاحتها مياه النهر الكبير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

موسم التزلج على الأبواب... والتحضيرات انطلقت لاستقباله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:25

وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط

LBCI
خبر عاجل
08:15

قوى الأمن: إعادة فتح غالبية الطرق في الصيفي باتجاه الحازمية

LBCI
خبر عاجل
07:31

التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انهيار أتربة محلة جسر النملية والعمل جار على ازالتها

LBCI
حال الطقس
01:17

طقس متقلّب..والمنخفض الجويّ ينكفئ الثلاثاء

LBCI
اخبار البرامج
16:20

بعد تداول الشائعات... هل يعتزل رودني حداد التمثيل ويتفرّغ للعمل السياسي مع "المقاومة"؟

LBCI
اخبار البرامج
15:52

تصاريح نارية... رودني حداد علماني ملحد أو مؤمن متديّن؟

LBCI
آخر الأخبار
03:00

الإطفاء الإسرائيلي: انفجار حيفا حدث في مفاعل كرمل أوليفنز بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي ولا يوجد خطر

LBCI
منوعات
11:20

العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More