جنوب قطاع غزة ووسطه يشهدان قصفًا إسرائيليًّا وتدميرًا

قصفت دبابات وطائرات إسرائيلية أهدافًا، في جنوب قطاع غزة ووسطه.

ووقعت معارك عنيفة، في بعض المناطق، مع مرور 100 يوم على بدء الحرب، التي نشبت إثر هجوم السابع من تشرين الأول.

وانقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت لليوم الثالث على التوالي، ممّا عقد جهود فرق الطوارئ والإسعاف، التي تحاول مساعدة المتضررين من القتال.

وتركز القتال في مدينة خان يونس، في جنوب القطاع، حيث قالت حماس إنّ مقاتليها أصابوا دبابة إسرائيلية، وكذلك في البريج والمغازي، في وسط غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ قواته دمّرت العديد من منصات الصواريخ، التي تستخدمها حركة “حماس” لإطلاق صواريخ على إسرائيل.

كما أعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، أنّ 125 قُتلوا وأُصيب 265 آخرون، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى المؤكدين، منذ بدء الحرب، إلى ما يقرب من 24 ألفًا، فضلًا عن أكثر من 60 ألف مصاب.