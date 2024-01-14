باريس وبرلين: ندعم كييف ما دام ذلك ضروريًا

كرر وزير الخارجية الفرنسيّ الجديد ونظيرته الألمانية عزم بلادهما على دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريًا" في مواجهة الهجوم الروسيّ.

وصرح ستيفان سيجورنيه للصحافيين، خلال زيارته الأولى، لبرلين، بعد توليه حقيبة الخارجية: "نحن على توافق تام للقول إنّ علينا دعم الأوكرانيين ما دام ذلك ضروريًا.”

وأضاف الوزير الذي زار كييف: "هذا يعني أن علينا تنظيم عناصر مبادرة منسقة على الصعيد الأوروبي" محورها "الدفاع عن قيمنا ومصالحنا"، من دون أن يشرح ماهية هذه المبادرة.”

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وجوب البقاء إلى جانب أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا، حتى انسحاب روسيا" من الأراضي الأوكرانية.

وقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين لا يتوقف" في هذه الحرب و"لا يريد أن يتوقف".