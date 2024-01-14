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4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟

أخبار دولية
2024-01-14 | 13:50
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4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟
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4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟

4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

إسرائيليين

العام

2014...

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