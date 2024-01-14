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o
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14
o
متن
16
o
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o
الشمال
16
o
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o
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القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
أخبار دولية
2024-01-14 | 14:02
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القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
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القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
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