أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح

أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الأحد، أن عددًا كبيرًا من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح، محملةً القيادة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.



وقال أبو عبيدة المتحدث بإسم كتائب القسام إن "مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولًا، أما الباقون فهم جميًعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني".



وأضاف: "على الأغلب، سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرًا، فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسؤولية".



وأشار أبو عبيدة إلى أننا "أُبلغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم يسعون لتوسيع ضرباتهم للعدو في قابل الأيام في ظل إستمرار العدوان على غزة".



ولفت إلى أنه "بعد مئة يوم من المعركة والمواجهة والتصدي للعدوان، هذه هي قيادة العدو تتجرع الألم وتخوض في وحل الفشل والإخفاق".