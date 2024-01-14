الطيران التركيّ يستهدف محطات كهرباء في سوريا

استهدف الطيران التركيّ مرافق بنى تحتية بينها ست محطات كهرباء، في شمال شرق سوريا.

وأسفر ذلك عن انقطاع التيار الكهربائيّ عن عشرات القرى والبلدات، وفق ما أفادت الإدارة الذاتية الكردية ومراسلون لوكالة فرانس برس.

وقالت دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية، في بيان: "استهدف الاحتلال التركي خلال الساعات الماضية ست محطات الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مدن حدودية عدة بينها كوباني وعامودا وعين عيسى فضلاً عن الجزء الأكبر من مدينة القامشلي، إحدى أبرز مدن الإدارة الذاتية.”

كما انقطع التيار الكهربائي عن عشرات القرى المحيطة بتلك المدن.

وطال القصف التركي أيضاً، وفق الإدارة الذاتية ومراسلي فرانس برس، مواقع نفطية، في المنطقة الحدودية.

وتتهم أنقرة قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية، بأنها تابعة لحزب العمال الكردستانيّ، الذي يخوض تمردًا ضدها، منذ عقود.