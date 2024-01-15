الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيسة تايوان تلتقي وفدا أميركيا وتشيد بـ"الشراكة الوثيقة والقوية" مع واشنطن

أخبار دولية
2024-01-14 | 23:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيسة تايوان تلتقي وفدا أميركيا وتشيد بـ&quot;الشراكة الوثيقة والقوية&quot; مع واشنطن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيسة تايوان تلتقي وفدا أميركيا وتشيد بـ"الشراكة الوثيقة والقوية" مع واشنطن

التقى وفد غير رسمي أوفدته الولايات المتحدة إلى تايوان الاثنين الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إينغ-وين، بعد يومين على انتخاب خليفتها لاي تشينغ-تي ووسط ضغوط متزايدة تمارسها الصين، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. 
     
ويضم الوفد مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي ونائب وزير الخارجية السابق جيمس شتاينبرغ ورئيسة المعهد الأميركي في تايوان لورا روزنبرغر. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع "مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة" قبل مغادرة تايوان الثلاثاء.
     
ورحّبت الرئيسة التايوانيّة بحضور الوفد، قائلة إنّ هذه الزيارة تشكّل رمزا "للشراكة الوثيقة والمتينة" بين واشنطن وبلادها. 
     
وتوجّهت الرئيسة إلى الوفد بالقول إنّ "زيارتكم مهمة جدا لأنها تظهر بشكل كامل دعم الولايات المتحدة للديموقراطية التايوانية وتؤكد الشراكة الوثيقة والمتينة بين تايوان والولايات المتحدة".

أخبار دولية

تايوان

تلتقي

أميركيا

وتشيد

بـ"الشراكة

الوثيقة

والقوية"

واشنطن

LBCI التالي
آلاف من معارضي قانون الهجرة يتظاهرون في فرنسا
البنتاغون: أسقطنا صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مدمّرة أميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-13

بايدن بعد فوز لاي تشينغ-تي برئاسة تايوان: واشنطن "لا تدعم استقلال" الجزيرة

LBCI
أخبار دولية
02:44

الصين تؤكد "رفضها الحازم" لأي تواصل رسمي بين تايوان والولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
09:14

وزير الخارجية الصيني: تايوان "لم تكن يوما بلدا" ولن تكون

LBCI
آخر الأخبار
08:36

وزير الخارجية الصيني يؤكد أن تايوان "لم تكن يوما بلداً" ولن تكون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:03

وزير الدفاع البريطاني بشأن احتمال شن بلاده ضربات أخرى ضد الحوثيين: سننتظر ونرى ما سيحدث

LBCI
أخبار دولية
02:44

الصين تؤكد "رفضها الحازم" لأي تواصل رسمي بين تايوان والولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
02:43

الامم المتحدة تعلن أنها بحاجة إلى 4,2 مليارات دولار لتوفير مساعدة إنسانية لأوكرانيا في 2024

LBCI
أخبار دولية
02:31

وزارة الصحة في حكومة حماس تعلن مقتل أكثر من 60 شخصاً بغارات إسرائيلية على غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-13

أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟

LBCI
منوعات
2024-01-12

رمى الزيت المغلي على زميله في السكن... والسبب لا يُصدّق!

LBCI
أخبار دولية
02:31

وزارة الصحة في حكومة حماس تعلن مقتل أكثر من 60 شخصاً بغارات إسرائيلية على غزة

LBCI
منوعات
2024-01-13

خنقها ووضع كيساً بلاستيكياً على رأسها... شابة كادت أن تُقتل على يد حبيبها والسبب؟! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:17

أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح

LBCI
أخبار دولية
14:02

القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ماذا يفعل إيلي صعب في الرياض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في جامعة البلمند ALBA تكرم ألان بروناس... عملاق عالم الإعلان

LBCI
أخبار دولية
13:50

4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السيول تنهي حياة عائلة لبنانية من أربعة أفراد في الداخل السوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بعد هدوء العاصفة... كيف كان المشهد في البلدات الشمالية التي اجتاحتها مياه النهر الكبير؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:15

قوى الأمن: إعادة فتح غالبية الطرق في الصيفي باتجاه الحازمية

LBCI
أخبار لبنان
16:31

إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا

LBCI
منوعات
11:20

العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
07:31

التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انهيار أتربة محلة جسر النملية والعمل جار على ازالتها

LBCI
منوعات
14:23

صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟

LBCI
آخر الأخبار
17:52

يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب

LBCI
منوعات
06:48

مؤثرة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصدم المتابعين... ليست حقيقية والمبالغ التي تحصل عليها خيالية!

LBCI
فنّ
16:59

طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More