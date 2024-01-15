آلاف من معارضي قانون الهجرة يتظاهرون في فرنسا

خرج آلاف من معارضي قانون الهجرة الأحد إلى شوارع باريس والمدن الكبرى في فرنسا للمطالبة بـ"سحبه بالكامل" وبغية الإبقاء على "الضغط" قبل قرار المجلس الدستوري في 25 كانون الثاني.



في العاصمة الفرنسية، تحدى آلاف المتظاهرين البرد، وقد بلغ عددهم 25 ألفا وفق المنظمين و7700 وفق مديرية الشرطة. وسار كثير من المهاجرين غير الشرعيين في مقدمة الموكب.



وقالت مارياما سيديبي المتحدثة باسم تجمع المهاجرين غير الشرعيين في باريس "نطالب بسحب القانون بكل وضوح وبساطة. جئنا إلى فرنسا للعمل، نحن لسنا جانحين".