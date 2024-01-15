11 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في ريو دي جانيرو

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم جراء أمطار غزيرة هطلت في وقت باكر الأحد في ريو دي جانيرو ومحيطها حسبما علمت وكالة فرانس برس من فرق الإطفاء.



وسجلت الوفيات في المناطق الشمالية للمدينة الكبيرة، وقد حصلت نتيجة الغرق والصعق بالكهرباء وانزلاقات للتربة.



ولا يزال رجال الإطفاء يبحثون عن امرأة مفقودة بعدما جرفت سيارتها بسبب فيضان نهر.

