الدفاع الروسية: تدمير 3 صواريخ فوق مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت فوق أراضي مقاطعة كورسك، ثلاثة صواريخ من طراز "توشكا-يو" أطلقتها القوات الأوكرانية.



وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن قوات الدفاع الجوي، وفقا للمعلومات الأولية، أسقطت ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتجسكي.



وجاء في بيان الوزارة الذي نقلته "نوفوستي": "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ من طراز توشكا-يو. وتمكنت وسائط الدفاع الجوية الروسية المناوبة في المنطقة من تدمير هذه الصواريخ".