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الصين ترحب بقرار ناورو قطع العلاقات مع تايوان

أخبار دولية
2024-01-15 | 02:10
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الصين ترحب بقرار ناورو قطع العلاقات مع تايوان
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الصين ترحب بقرار ناورو قطع العلاقات مع تايوان

رحبت الصين بقرار جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "بصفتها دولة سيدة ومستقلة أعلنت ناورو أنها مستعدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الصين" مضيفا "تقدر الصين قرار حكومة ناورو وترحب به".

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