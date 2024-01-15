الصين ترحب بقرار ناورو قطع العلاقات مع تايوان

رحبت الصين بقرار جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "بصفتها دولة سيدة ومستقلة أعلنت ناورو أنها مستعدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الصين" مضيفا "تقدر الصين قرار حكومة ناورو وترحب به".