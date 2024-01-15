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وزارة الصحة في حكومة حماس تعلن مقتل أكثر من 60 شخصاً بغارات إسرائيلية على غزة
أخبار دولية
2024-01-15 | 02:31
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وزارة الصحة في حكومة حماس تعلن مقتل أكثر من 60 شخصاً بغارات إسرائيلية على غزة
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، مقتل أكثر من 60 فلسطينياً في غارات إسرائيلية استهدفت ليلاً أنحاء مختلفة من القطاع.
وأشارت الوزارة إلى سقوط "اكثر من 60 شهيدا وعشرات الإصابات في "مجازر" جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي وقصف مدفعي على أنحاء قطاع غزة.
وأوضح المصدر نفسه أنّ الغارات استهدفت مدينتي خان يونس ورفح الجنوبيتين ومناطق محيطة بمدينة غزة.
ولفت إلى أنّ الضربات استهدفت خصوصا مستشفيين ومدرسة للفتيات و"عشرات" المنازل.
وتعرضت المستشفيات المحميّة بموجب القانون الدولي الإنساني لقصف إسرائيلي بشكل متكرر في غزة منذ اندلاع الحرب.
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