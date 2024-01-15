الصين تؤكد "رفضها الحازم" لأي تواصل رسمي بين تايوان والولايات المتحدة

أكدت الصين "رفضها الحازم" لأي تواصل رسمي بين تايوان والولايات المتحدة فيما استقبل رئيس الجزيرة المنتخب لاي شينع-تي وفدا أميركيا إثر فوزه بالانتخابات.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في خلال مؤتمر صحافي: "لطالما عارضت الصين بحزم أي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان ولطالما رفضت بحزم تدخل الولايات المتحدة في شؤون تايوان بأي شكل من الأشكال وبأي حجة كانت".