وزير الدفاع الاسرائيلي: تركيا تخدم حماس باعتقالها للاعب كرة قدم

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تركيا اليوم الاثنين بأنها "في الواقع الذراع التنفيذية لحركة حماس" في أعقاب اعتقال الشرطة في أنطاليا للاعب كرة قدم إسرائيلي أبدى تضامنا مع رهائن حرب غزة خلال مباراة في الدوري الممتاز في تركيا.



وفي منشور على منصبة "إكس"، ذكّر غالانت تركيا بالمساعدة السريعة التي قدمتها إسرائيل لها في أعقاب زلزال العام الماضي ووصف معاملة اللاعب ساجيف جيهزقيل بأنها "تنطوي على نفاق ونكران للجميل".