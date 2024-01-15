وزارة الصحة في غزة: مقتل 24100 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الاول

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل 24100 فلسطيني في المجمل وإصابة 60834 في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول.



وقالت الوزارة إن "نحو 132 فلسطينيا قتلوا وأصيب 252 آخرون خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية".