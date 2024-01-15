إسرائيل: تركيا أفرجت عن لاعب كرة قدم إسرائيليا وسيعود إلى بلده اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السلطات التركية أفرجت عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل الذي كان محتجزا لدى الشرطة وأنه سيعود إلى إسرائيل اليوم.واعتقلت السلطات جيهزقيل في أنطاليا بعد أن ارتدى سوارا على معصمه خلال مباراة في الدوري التركي الممتاز مكتوب عليها "100 يوم" في إشارة إلى المدة الزمنية التي مرت منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل.