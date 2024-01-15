أوكرانيا تؤكد أنها أسقطت طائرتين حربيتين روسيتين

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت طائرتين حربيتين روسيتين فوق بحر آزوف.



وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني بعد الإعلان عن تدمير طائرة حربية من طراز "ايه-50" للكشف الراداري البعيد المدى، وطائرة حربية من طراز "إيل-22" تُستخدم أيضاً كمركز مراقبة من الجو: "أشكر القوات الجوية على هذه العملية المخططة والمنفذة بشكل مثالي في منطقة بحر آزوف!".

