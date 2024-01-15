وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يجريان محادثات مع نظيريهما الإيرانيين

أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو أجريا محادثات هاتفية مع نظيريهما الإيرانيين اليوم الاثنين.



وزادت متانة العلاقات بين روسيا وإيران في الشهور القليلة الماضية، وتزود إيران روسيا بأسلحة كي تستخدمها في أوكرانيا. وينتقد الجانبان الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة.

