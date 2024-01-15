وزير خارجية إيران: لا يحق لأميركا الدعوة لضبط النفس بينما تدعم حرب إسرائيل في غزة

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يحق للولايات المتحدة الدعوة إلى ضبط النفس بينما تدعم الحرب الإسرائيلية في غزة.



وأوضح عبد اللهيان في مؤتمر صحفي، أن حل الصراع في القطاع لن يكون عسكريا.