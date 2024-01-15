أوكرانيا: دمرنا طائرة تجسس روسية ومركز قيادة محمول جوا

أعلنت أوكرانيا أنها دمّرت طائرة تجسس روسية من طراز بيريف إيه-50 ومركز قيادة محمول جوا من طراز إليوشن ‭‭ll‬‬-22 في منطقة بحر آزوف.وكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على تطبيق "تليجرام": "القوات الجوية الأوكرانية دمّرت طائرة معادية للكشف عن الرادار بعيدة المدى من طراز ايه-50 وطائرة مراقبة جوي للعدو من طراز ‭‭ll‬‬-22".وأضاف: "أنا ممتن للقوات الجوية للعملية المخططة والمنفذة بشكل مثالي في منطقة بحر آزوف!"