الرئيس الأوكراني يصل إلى سويسرا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، أنه وصل إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس والاجتماع بمسؤولين سويسريين.



وكتب على تطبيق تيليغرام: "سأجري محادثات مع رئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الأحزاب والفصائل ورئيسة البلاد فيولا أمهيرد في العاصمة بيرن".