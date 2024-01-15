اليونان تستعد لبيع 30% من أسهم مطار أثينا الدولي

كشف مطار أثينا الدولي اليوم، أن اليونان بدأت الاستعدادات لبيع حصة 30 في المئة من المطار من خلال طرح عام أولي واتفاقيات منفصلة مع المساهمين أفياألاينس وعائلة كوبيلوزيس.



ومن المتوقع أن يتم الطرح في شهر شباط، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.



وسيكون دويتشه بنك مديرا مشتركا للدفاتر، بينما يقوم مورغان ستانلي و بنك أوف أميركا للأوراق المالية بدور المنسقين المشتركين.