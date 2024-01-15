إصابة 13 اسرائيليًا على الأقل في ما يشتبه بأنه عملية دهس

أعلنت الشرطة الاسرائيلية عن إصابة 13 إسرائيليًا على الأقل في ما يشتبه بأنه هجوم عن طريق عملية دهس في مدينة رعنانا وسط البلاد.



وقالت الشرطة في بيان، إن "مشتبها به من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قاد مركبة مسروقة ودهس بها عددا من الأشخاص، مما أدى إلى نقل 13 جريحًا إلى المستشفيات". وقالت خدمة الاسعاف إن أحد الجرحى حالته حرجة.