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الجيش الاسرائيلي يعتقل 25 طالبا جامعيًا في نابلس

أخبار دولية
2024-01-15 | 08:59
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الجيش الاسرائيلي يعتقل 25 طالبا جامعيًا في نابلس
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الجيش الاسرائيلي يعتقل 25 طالبا جامعيًا في نابلس

أكدت مصادر متطابقة اعتقال الجيش والشرطة الإسرائيليين 25 طالبا من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس في الضفة الغربية بتهمة انتمائهم إلى حركة حماس.
     
وأكد مسؤول في الجامعة ونادي الأسير الفلسطيني اعتقال الطلاب. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل "تسعة مطلوبين مرتبطين بخلية طلاب حماس".
     
من جهته، قال مصدر أمني إن "الطلبة ومعظمهم من الذراع الطلابي لحركة حماس الإسلامية، كانوا معتصمين داخل الجامعة منذ ثلاثة أسابيع على خلفية مطالب نقابية".  
     
وأضاف المصدر: "اقتحام الجيش الإسرائيلي للجامعة جاء عقب  نشر رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي وصلاة جماعية تضامنًا مع المقاومة في غزة". 

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